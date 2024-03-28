寶林茶室食物中毒 法醫解剖死者採胃部檢體化驗

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）寶林茶室食物中毒案延燒，士檢今天下午完成第2起死亡個案楊姓男子遺體解剖複驗，已採集胃部檢體送交法醫研究所化驗，後續將審酌醫院病歷比對樣本，楊男遺體已發還家屬。

寶林茶室食物中毒案多人就醫，目前2名民眾身亡。第2名死亡個案為66歲楊姓男子，他19日到寶林茶室用餐，不久後出現不適就醫，21日轉往加護病房急救，昨天不治身亡，有急性酸中毒現象、猛爆性肝腎衰竭。

士林地檢署今天透過媒體群組表示，檢察官昨天進行相驗後，為釐清死因，今天上午11時會同法務部法醫研究所進行解剖複驗，約4小時的程序完成後，已將遺體發還家屬。

士檢表示，法醫採集死者胃部等相關檢體，盡速送交法醫所化驗，以鑑定是否有毒物反應，待法醫所完成解剖鑑定結論，提供台北地檢署統籌偵辦。

新北地檢署檢察官上午9時30分會同法醫、新北市政府警察局相驗解剖食物中毒案另一名死者呂姓男子遺體及採集檢體，後續化驗，以釐清確切死因。（編輯：戴光育）1130328