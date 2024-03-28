寶林茶室疑食物中毒 新北藍綠都要求市府嚴查

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（中央社記者王鴻國新北28日電）台北市信義區寶林茶室疑食物中毒案，造成兩人死亡，新北市議會藍綠黨團都一致要求市府嚴查，並呼籲曾至寶林茶室用餐民眾，如有不適可主動聯繫衛生局協助。

民進黨團總召張維倩表示，被害個案有許多出現於新北市，黨團對不幸離世者的家屬表示沉痛的慰問，並要求新北衛生局要針對其餘個案持續的關懷，並追查其他潛在未通報案例。

張維倩指出，食物中毒的個案大多皆有食用「炒粿條」，此案件疑點重重檢，警仍在釐清中，必要時還是先預防性下架疑似有問題產品；目前死亡個案檢體正在新北市三重聯醫檢驗中，報告出爐請盡速公布，讓真相水落石出，讓民眾安心。

國民黨團書記長陳偉杰表示，嚴守食安防線是市府重中之重，需要抱持著寧嚴勿鬆、制敵機先的態度，才能讓民眾免於恐懼。黨團呼籲曾至寶林茶室用餐民眾如有不適須盡速就醫，並主動聯繫衛生局尋求協助。

由於寶林茶室的粄條製造商是位新北市的大粄城公司，國民黨團副書記長呂家愷表示，除市府嚴查外，預防勝於彌補，呼籲大粄城公司的下游通路業者應先自主下架，讓食安風險降到最低；副書記長江怡臻指出，雙北市府務必持續密切合作，攜手防堵潛在危機，盡早找出問題來源，也呼籲中央提供地方充分支持，不要再讓第一線孤單作戰。（編輯：張銘坤）1130328