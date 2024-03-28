寶林茶室食物中毒事件 馬來西亞媒體也關注

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（中央社記者黃自強吉隆坡28日專電）台北市寶林茶室發生疑似食物中毒事件，由於寶林茶室以正宗馬來西亞素食美食為特色，創辦人又是大馬華裔，引發馬來西亞媒體連日關注。

台北市寶林茶室疑食物中毒案通報累計14例，目前已有2人死亡。由於馬來西亞民眾常赴台灣旅遊品嚐美食，寶林茶室以正宗大馬素食美食為主要特色，再加上創辦人是大馬華裔，這起事件連日來受大馬各界關注。

大馬媒體除追蹤台灣這起重大食安事件，也回顧1988年發生於霹靂州（Perak）的食品中毒案，當時被認為的罪魁禍首是馬來西亞普遍的庶民美食「老鼠粉」。老鼠粉是形狀酷似老鼠尾巴的米製麵條，兩端尖似銀針，又稱銀針粉，台灣稱為米苔目。

大馬媒體報導，這起發生於36年前的老鼠粉中毒案，共奪走14條人命，讓當地人聞之色變。1988年10月間，霹靂州當地一名老婦與13名孩童，在食用老鼠粉後陸續出現嘔吐、抽筋與拉肚子不等症狀，最終中毒不治。

當時這起事件導致霹靂州多個市鎮的製麵廠與販售老鼠粉攤販相繼停止營業。

大馬媒體中國報報導，這起食品中毒案發生後，馬來西亞衛生部透過專家調查，認為死者生前食用的老鼠粉含有黃鞠毒素，源頭可能來自金寶（Kampar）的一間老鼠粉製造工廠。

值得注意的是，當時衛生單位在稽查之初，並未發現黃鞠毒素，一度推定問題不在食物本身，不排除是製造工廠對老鼠粉貯藏方式不當，導致消費者食用後死亡。

報導指出，全案於事發半年後，再特別設立驗屍庭確認死因，經逾兩年調查，才認定這14名死者均是中毒身亡，致命的原因是硼酸與黃鞠毒素，但驗屍庭仍無法確認硼酸是來自何處，更無法確定是否是來自老鼠粉。

全案最終成為無頭公案，不了了之。（編輯：陳慧萍）1130328