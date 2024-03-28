寶林茶室食物中毒案 家屬盼司法還公道
2024/3/28 13:25（3/28 14:31 更新）
（中央社記者楊侃儒新北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案，39歲呂姓男子與66歲楊姓男子死亡，新北檢與士林地檢今天上午分別於新北市立殯儀館相驗解剖遺體；呂姓男子妻子表示，希望司法還家屬公道。
台灣新北地方檢察署檢察官上午9時30分會同法醫、新北市政府警察局相驗解剖呂姓男子遺體及採集檢體，後續化驗，以釐清確切死因。
呂姓男子家屬接受媒體聯訪表示，為替丈夫找公道，在丈夫死亡當天報案，請檢察官相驗，也希望司法機關還被害者、被害者家屬公道。
呂姓男子22日前往寶林茶室用餐，吃完炒粿條、香蘭葉果汁後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉與心悸休克等症狀，就醫後不治，24日死亡。
此外，台灣士林地方檢察署檢察官上午11時也相驗解剖楊姓男子。
楊姓男子19日前往寶林茶室，吃完炒粿條後，出現腹瀉、虛弱、倦怠，就醫後昨天不治。（編輯：李明宗）1130328
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