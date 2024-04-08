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寶林茶室案
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北市再爆疑似食物中毒案 4人吃完鍋貼腹瀉就醫

2024/4/8 23:46
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（中央社記者陳昱婷台北8日電）繼寶林茶室、初瓦及嚮辣西門店案後，台北市衛生局再接獲醫院通報疑似食物中毒事件，有4人吃完某連鎖鍋貼店食品後上吐下瀉，衛生局已前往店家稽查，並採集環境檢體送驗。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁晚間透過媒體群組表示，有6名民眾在昨天晚間食用某連鎖鍋貼店販售的鍋貼及玉米濃湯後，其中4人陸續出現腹瀉、嘔吐、噁心等症狀並前往醫院就醫，在今天被通報疑似食物中毒。

林冠蓁指出，衛生局今天派員前往此店家進行衛生稽查，發現冷凍庫層架不清潔、冷凍庫溫度過高、牆面剝落等缺失，限期11日前改善完成，屆期複查若仍不合格，將處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

林冠蓁表示，稽查同時採檢工作人員手部、鍋貼盤及鍋貼餡料棒3件環境檢體送驗，若檢出病原菌，將處6萬元到2億元罰鍰。（編輯：楊昭彥）1130408

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