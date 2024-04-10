藏壽司新莊宏匯店1年2次疑食物中毒 勒令暫停營業

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市一家4人7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐後，疑食物中毒；衛生局今晚表示，前往稽查抽驗4人所吃同樣食物，結果須7天出爐。宏匯店1年2次被通報疑食物中毒，勒令暫停營業。

新北市政府衛生局今晚發布新聞稿表示，10日接獲輔大醫院通報，4名同住家人7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐後，陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐疑食物中毒；患者就醫後症狀緩解，當天即返家休養。

市府食品藥物管理科長楊舒秦晚間接受中央社記者電訪表示，患者為父母與兒女一家4口，7日、8日連續都前往就醫，輔大醫院是10日才通報；衛生局今天隨即派員前往宏匯店稽查。

她說，因現場已無同批食餘檢體，依民眾提供當天所吃食物，現場抽驗「炙燒起司鮮蝦」及「抹茶霜淇淋」檢驗，檢驗結果將於7天後出爐，若與規定不符，限期改善複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，現場也稽查排油煙罩有灰塵，及烘碗機有裂縫等缺失，已命業者限期改正。

衛生局表示，3月31日也曾接獲通報，藏壽司新莊宏匯店有2人疑似食物中毒案，當時已派員稽查及抽驗，環境衛生及抽驗結果都符合規定。

衛生局說明，但業者1年內接獲2次疑食物中毒通報，依「新北市政府衛生局辦理食品中毒案件暫停作業及復業處理原則」，命令藏壽司新莊宏匯店即起暫停營業；業者須改善製造場所衛生條件，經複查合格者，提送具體檢討改善報告書，經同意備查時，才可復業。（編輯：陳仁華）1130410