稽查藏壽司高雄6家分店 衛生局：3家限期改善

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市衛生局近日稽查高市6家藏壽司分店，結果有3家限期改善，缺失有冷凍冷藏未定期除霜、保溫檯溫度未符合熱藏溫度、即食供食的熟食區熱藏溫度未檢測等。

衛生局今天新聞稿指出，藏壽司近期全國通報數起疑似食物中毒案，考量連鎖業者管理系統相近，已是高風險稽查對象。衛生局日前啟動藏壽司營業場所專案查核，12日會同衛生福利部食品藥物管理署針對藏壽司巨蛋店、時代大道店稽查。

高雄市有6家藏壽司分店，衛生局已全數依食品良好衛生規範準則完成查察，查核重點包含作業環境、工作人員健康、食材來源文件保存及產品責任險等項目。

衛生局今天公布查核結果，有3家限期改善（包含冷凍冷藏未定期除霜、保溫檯溫度未符合熱藏溫度、即食供食之熟食區熱藏溫度未檢測）；另外3家符合規定。

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鑑於近日發生連鎖餐飲業食品中毒事件，衛生局昨天也邀集王品集團及亞洲藏壽司公司召開食品安全會議，就近期稽查各營業點缺失事項，以及潛在風險管制點要求改善，以減少系統性風險。

另外，針對產品責任險部分，為保障消費者資訊權益，王品集團日前已響應高市府政策，將投保資訊公告門市明顯處；亞洲藏壽司公司於會議現場也立即表示響應這項政策，以落實消費者保護工作。（編輯：孫承武）1130413