台大醫研究揭特殊自體免疫機制 登國際期刊

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）為何有些人免疫力特別弱，過去找不到具體原因。台大醫院團隊最近重大發現一項特殊自體免疫機制，反而抑制身體對抗病菌，增感染風險及嚴重性，登上國際「新英格蘭醫學期刊」。

容易感冒、過敏，常聽到要去「調一下」增強免疫力，強化人體健康第一道防線。然而，為何有些人的免疫功能特別弱，甚至產生罕見或嚴重感染，過去醫界認為可能是「體質」或因為接受手術、化療等因素造成，卻不見得能有效早期診斷或治療。

如今台大醫院團隊找到一塊重要拼圖，有助於醫學界了解後天免疫系統缺陷的複雜原因，研究結果在今年3月登上國際權威「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

台大醫院今天上午舉行記者會，分享這項最新重要研究。台大醫院感染科醫師、台灣大學副校長張上淳致詞時表示，感染科醫師在臨床上難免遇到重複感染，甚至困難控制感染的患者，不少是其他科別轉介，讓感染醫師感到困擾又束手無策，新發現幫忙解釋可能原因。

生活中滿佈各式各樣伺機性病原菌，研究第一作者、台大醫院內科部醫師鄭琬豑簡報說明，包括對健康人類無害、及低危害、甚或有益的細菌、黴菌，例如非結核分枝桿菌 （NTM）、隱球菌、真菌等。

這些細菌、黴菌，對於免疫功能正常的健康宿主是不致病的，鄭琬豑表示，但如果宿主出現免疫缺陷時，他們就能夠入侵宿主、引起致命的感染，包含腦膜腦炎或敗血症。

鄭琬豑說，以往遇到這樣的患者，特別是成年人患者時，雖然認為這些患者的免疫系統應該是有所缺陷，卻受限於所知，經常找不到具體的原因；也曾很氣餒，明明用對了抗生素，病人卻沒有好起來。

2019年，鄭琬豑被派赴美國國家衛生研究院進修，沒多久就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大爆發，儘管得支援防疫工作，她仍沒有停下研究腳步，成功找出一種特殊形式的自體免疫疾病，增加感染風險及嚴重性。

正常情況下，鄭琬豑解釋，蛋白質「白細胞介素-23」能協助免疫細胞對抗細菌、真菌和分枝桿菌等入侵病原體，卻有部分人體內會產生中和這種蛋白質的自體抗體，使得身體失去對這些病原體的防禦能力。

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研究也發現，在一組罹患胸腺腫瘤和其他罕見感染的病患中，有四分之一的病人體內存在這種自體抗體，這些病患常常感染真菌、分枝桿菌或其他罕見病菌，出現廣泛性感染、神經系統感染等嚴重症狀。

台大醫院表示，這個最新研究在成人免疫缺陷這一複雜疾病中，又找到了一塊重要的拼圖，使得外界對這個疾病的理解更加完整，不僅深化對免疫系統理解，也為開發新的治療方法提供可能方向，研究人員將進一步探討如何遏制這類自體抗體產生。（編輯：李亨山）1130327