杜禹鋒帽簷寫「把握」 特訓有感敲生涯首安先預告

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）樂天桃猿隊野手杜禹鋒帽簷寫著「把握」提醒自己，近期因野手林立休息獲得較多機會，昨天敲出中職生涯首安，他也笑說「特訓」感覺不錯，賽前就預告請學長要幫忙收回首安球。

桃猿隊野手杜禹鋒今年季前兩趟海外交流賽去石垣島、宮崎與日職球隊比賽都有被放入名單，也是教練團期待的新秀，去宮崎交流賽時就在帽簷寫下「把握」2字，隨時提醒自己要把握機會。

今年開季一軍出發，前幾場比賽多是比賽後半段替補上場，因為二壘手林立9日比賽守備時被不規則彈跳打到頭下二軍，杜禹鋒頂替二壘位置，近2場比賽得到先發先發，昨天4局從富邦悍將投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）手中敲出生涯首安。

杜禹鋒表示，投手對戰新人應該不會有太複雜的球路，昨天敲出安打的打席是抓直球攻擊，聽到羅戈23歲就上到美職大聯盟，杜禹鋒連問了2次「真的嗎？」也笑說隊友也有人上過大聯盟（林子偉）。

杜禹鋒透露，林立因為休息所以有比較多的時間，有空會帶著他和馬傑森一起特訓，分享一些打擊上的東西，打出首安前一天特訓的感覺不錯，昨天賽前跟隊友說預告「今天會打出安打，要請學長幫忙拿回首安球」，沒想到真的成真，昨天比賽爸媽和妹妹都有到場看球。

杜禹鋒自評是守備優於攻擊的球員，主要功能是助攻，教練給機會，守備上希望不要有差錯，打擊方面可以有貢獻時就盡力做。（編輯：陳政偉）1130413