林浩震打擊守備不輸杜禹鋒 U18東岸聯盟有表現

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊內野手林浩震先前因傷休息一段時間，今天對美和中學比賽2安2打點直呼開心；林浩震打擊、守備、腳程都是優勢，教練高鵬翔認為能力不輸杜禹鋒。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中紅隊今天與美和中學交手，東體紅隊林浩震扛4棒、先發守游擊，林浩震1局有適時安打，2局敲出二壘打幫助球隊添分，3局遭觸身球保送，打擊有表現、率隊以11比4搶勝。

東體紅隊教練高鵬翔表示，林浩震之前多守三壘，學長杜禹鋒畢業之後，有比較多機會守二壘。高鵬翔評價，現效力中職樂天桃猿隊的杜禹鋒比賽解讀能力好，林浩震腳程快、臂力好，守備範圍大，擊球率也高，具有中長程打擊能力，打擊、守備能力不輸杜禹鋒。

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林浩震去年有打玉山盃青棒賽，他表示，當時就有思考要不要挑戰中職選秀，職棒當然是目標，為了挑戰職棒目標要想辦法讓身體變得壯一點，也有透過訓練器具輔助，幫助打擊固定軌跡，慢慢也打出長打、變得比較有信心。

林浩震透露，今年打完木棒聯賽後有傷勢，休息了約1個多月沒比賽，U18東岸聯盟才算正式回到場上實戰，可以打出安打很開心。至於今年畢業後會不會直接挑戰選秀，他表示，還在考慮中，要看之後青棒選拔賽表現。（編輯：張雅淨）1130403