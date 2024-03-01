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巨人交流賽明後天大巨蛋登場 6路線免費接駁、搭捷運補貼20元
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巨人交流賽大巨蛋登場 6路線免費接駁、搭捷運補貼20元

2024/3/1 16:51（3/1 17:57 更新）
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日職讀賣巨人來台交流賽，巨人隊1日上午到台北大巨蛋練球，陣中人氣球星坂本勇人（右）在場內進行打擊訓練。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日
日職讀賣巨人來台交流賽，巨人隊1日上午到台北大巨蛋練球，陣中人氣球星坂本勇人（右）在場內進行打擊訓練。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北1日電）台北大巨蛋2、3日將舉行日職讀賣巨人隊交流賽，北市府呼籲盡量不開車，搭捷運前往觀賽的民眾可獲票價補貼新台幣20元。警方指出，會全程掌握附近周邊交通狀況。

台北市交通局、體育局都針對將在大巨蛋登場的日職讀賣巨人隊交流賽，提出「搭捷運、坐公車、不開車」呼籲。交通局表示，周邊有捷運藍線、16線公車、6線免費接駁車，此次賽事針對使用捷運前往觀賽的民眾，提供票價補貼20元

交通局指出，捷運公司將針對散場時段加密列車班次。比賽期間每日下午2時至晚上10時開放忠孝東路4段地下通廊，可自捷運國父紀念館站4號出口出站後，沿人行道往東步行經由忠孝東路4段地下通廊，即可通往大巨蛋；外野區觀賽民眾，可自松菸大道（華視大樓對側）進入球場。

此外，活動提供免費接駁車，遠雄巨蛋公司闢駛松山車站線、台北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、捷運公館線及台北車站線，共計6線免費接駁車巡迴接駁至大巨蛋周邊忠孝東路4段及光復南路，班距約15至30分鐘1班，開場前及散場依人潮機動增加班次。

體育局提醒，此次賽事於假日登場，人車眾多，大巨蛋停車場於2日中午開放，將採假日收費標準、且車位有限。

台北市交通警察大隊表示，此活動因是由民間單位舉辦，因此協助申請義交共32處崗位，部署時間從明天下午3時30分起至比賽結束交通恢復順暢為止。

警方指出，針對大巨蛋周邊各重要路口，將視現場車流狀況，派遣交通疏導警力，活動期間會全程掌握附近周邊交通狀況，並派員加強路況查報及支援拖吊，若遇交通壅塞等情形，將通報鄰近警分局啟動交通快打，維護活動期間交通順暢。（編輯：戴光育）1130301

（圖取自台北交通局網頁dot.gov.taipei）
（圖取自台北交通局網頁dot.gov.taipei）
#捷運
#台北市交通局
#體育局
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