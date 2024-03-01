坂本勇人讚大巨蛋很棒 長野久義替隊友放話開轟
2024/3/1 12:45（3/1 13:11 更新）
（中央社記者謝靜雯台北1日電）日職讀賣巨人來台交流賽，野手坂本勇人對台北大巨蛋外觀和內部差異嚇一跳，很期待接下來2場比賽，而隊友長野久義更直接預言：「坂本勇人會開轟，請大家期待。」
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」讀賣巨人隊將於2日在台北大巨蛋與中職中信兄弟交手，3日與樂天桃猿隊對決，巨人隊今天安排到大巨蛋練球。
巨人陣中人氣球星坂本勇人對台北大巨蛋印象深刻，他笑說：「從外觀看和進到球場感覺不一樣，沒想到內部這麼大、這麼棒。」他並感謝當初設計建造這座巨蛋球場的人，讓他們可以在這裡比賽。
坂本勇人對台灣並不陌生，2015、2019年都有來過台灣，此次為第3度來台，也對台灣球迷的應援方式難以忘懷，他提到很期待接下來2場比賽，即便可能替巨人隊加油的球迷不多，還是可以感受到球迷熱情的應援。
坂本勇人今年球季將移防三壘，他表示這是職棒生涯18年來再一次挑戰新的事物，目前不安的情緒與享受挑戰的心情各半。
巨人隊成軍90年海外交流賽別具意義，坂本勇人也提到，巨人是有悠久傳統的球隊，具有傳承意義，有聽說首場比賽將會是滿場比賽，雖然很多台灣球迷不熟悉日職，希望藉由比賽展現精采的球技，讓更多台灣球迷認識日職。（編輯：龍柏安）1130301
- 2024/03/01 12:57
- 坂本勇人讚大巨蛋很棒 長野久義替隊友放話開轟2024/03/01 12:45
- 2024/03/01 12:22
- 2024/03/01 10:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
戶鄉翔征對王柏融有印象 讀賣巨人交流賽扛首戰先發