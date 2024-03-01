更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
在野提縮短陸配入籍年限 陸配外配獲身分證不同路徑一次看懂
首頁 / 運動
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋3/87
首頁 / 運動

江坤宇打電動角色用坂本勇人 同場競技直呼新鮮

2024/3/1 18:00（3/1 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟隊與日本職棒讀賣巨人隊2日將在台北大巨蛋打交流賽，兄弟隊1日到大巨蛋練球，野手江坤宇（前）進行守備訓練。中央社記者王騰毅攝　113年3月1日
中華職棒中信兄弟隊與日本職棒讀賣巨人隊2日將在台北大巨蛋打交流賽，兄弟隊1日到大巨蛋練球，野手江坤宇（前）進行守備訓練。中央社記者王騰毅攝　113年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊明天將與日職讀賣巨人打交流賽，兄弟隊野手江坤宇首度踏入大巨蛋直言很興奮，也笑說打電動時常常使用巨人明星坂本勇人這個角色，明天可以同場競技很新鮮。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」明天首戰由巨人隊與中職中信兄弟隊交手，兄弟隊內野手江坤宇十分期待。江坤宇表示，人生第一次踏入巨蛋球場很興奮，先前也沒去過日本的巨蛋球場，今天心情很像小時候每去一個新球場時的新鮮感覺。

兄弟隊今天下午安排練球，江坤宇表示，人工草皮感覺不錯，視野上接高飛球時需要適應一下，跟平時室外接球看起來感覺不同，練球時也有稍微撲接感受一下，和天然草皮沒有太大的差別，台北大巨蛋的草比較軟一點，球的彈跳會減速、也需要再注意一下，還有內野草皮接界處的落差也需要特別注意。

至於對巨人隊的印象，江坤宇表示，從最一開始時是阿部慎之助（現任巨人隊總教練），再來就是明星球員坂本勇人，後來陽岱鋼加入巨人隊也有持續關注，他也笑說打棒球電玩時，常常使用坂本勇人這個角色。

坂本勇人也是明星游擊手，同樣是游擊手的江坤宇表示，平時會觀察坂本勇人的守備和打擊，坂本勇人無論接球、算彈跳都很輕鬆，身材和守備都很出色，期待明天同場競技。（編輯：吳協昌）1130301

#中信兄弟
#中職中信兄弟隊
#大巨蛋
#江坤宇
#坂本勇人
#讀賣巨人
大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周思齊從台北市立棒球場打到大巨蛋 集滿中職19座球場現役第1人
172.30.142.54