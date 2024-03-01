江坤宇打電動角色用坂本勇人 同場競技直呼新鮮

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊明天將與日職讀賣巨人打交流賽，兄弟隊野手江坤宇首度踏入大巨蛋直言很興奮，也笑說打電動時常常使用巨人明星坂本勇人這個角色，明天可以同場競技很新鮮。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」明天首戰由巨人隊與中職中信兄弟隊交手，兄弟隊內野手江坤宇十分期待。江坤宇表示，人生第一次踏入巨蛋球場很興奮，先前也沒去過日本的巨蛋球場，今天心情很像小時候每去一個新球場時的新鮮感覺。

兄弟隊今天下午安排練球，江坤宇表示，人工草皮感覺不錯，視野上接高飛球時需要適應一下，跟平時室外接球看起來感覺不同，練球時也有稍微撲接感受一下，和天然草皮沒有太大的差別，台北大巨蛋的草比較軟一點，球的彈跳會減速、也需要再注意一下，還有內野草皮接界處的落差也需要特別注意。

至於對巨人隊的印象，江坤宇表示，從最一開始時是阿部慎之助（現任巨人隊總教練），再來就是明星球員坂本勇人，後來陽岱鋼加入巨人隊也有持續關注，他也笑說打棒球電玩時，常常使用坂本勇人這個角色。

坂本勇人也是明星游擊手，同樣是游擊手的江坤宇表示，平時會觀察坂本勇人的守備和打擊，坂本勇人無論接球、算彈跳都很輕鬆，身材和守備都很出色，期待明天同場競技。（編輯：吳協昌）1130301