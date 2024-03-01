門脇誠不怕與坂本勇人比較 海外賽有新體驗

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）日職讀賣巨人隊來台交流賽，游擊手門脇誠不怕外界把他與隊友坂本勇人比較，直言類型不同，喊話目標金手套、打擊率3成，他首度參加海外交流賽，笑說買東西計算匯率體驗很不同。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」巨人隊今天上午在台北大巨蛋安排練球，23歲的新生代好手門脇誠很期待，對於游擊位置，門脇誠明白很多人會拿他跟坂本勇人比較，但兩人是不同類型的球員、並不擔心，也設下新球季目標是拿下金手套、打擊率3成。

門脇誠去年底有參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，對中職統一獅隊投手古林睿煬印象深刻，稱讚古林睿煬是很好的投手。

巨人隊今天在台北大巨蛋練球，門脇誠表示，這座巨蛋的感覺是過去沒有經歷過的，整體而言比賽感覺會很輕鬆，但草皮比想像中的軟，球滾動的速度不快，很容易形成靜止球，如果不夠細膩的話可能會有失誤，也聽說明天交流賽首戰是滿場，很期待比賽到來。

門脇誠笑說，下榻飯店外面有很多台灣球迷，感覺球迷對他也有很高的期待，「雖然不知道是不是我的球迷，但很多球迷會跟著身後，也是很特別的體驗。」

第1次參與海外交流賽，門脇誠表示，昨天有出飯店逛一下，因為使用的貨幣不同，買東西時要算匯率，都是很好的體驗和學習。（編輯：龍柏安）1130301