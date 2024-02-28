讀賣巨人來台交流賽 3/3由呂明賜姜建銘開球

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）讀賣巨人90週年來台交流賽將於3月2日、3日在台北大巨蛋開打，3日與中職樂天桃猿隊比賽前，將邀請「亞洲巨砲」呂明賜、退役好手姜建銘開球。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日將在台北大巨蛋開打，巨人隊過去網羅不少台灣球員，最著名的台將就是「亞洲巨砲」、且有「怪物」稱號的呂明賜，他效力巨人4個球季，第1年就轟出16支全壘打，讓大家印象深刻。

主辦單位今天公布，3日讀賣巨人與樂天桃猿隊交流賽前，將邀請呂明賜以及過去也曾效力日職讀賣巨人隊的退役好手姜建銘開球。

呂明賜在台灣棒球史上占有一席之地，收到巨人隊要來台交流賽的消息，他十分樂意參與這次宣傳片製作。

呂明賜傳奇從1987年在高雄及台北各舉辦1場「趙士強與呂明賜全壘打王對抗賽」開始，呂明賜在兩場對抗賽共擊出51支全壘打，剛好巨人隊業主正力亨受邀來台灣看這場比賽，就在呂明賜擊敗趙士強後，旋即決定簽約，開啟了他挑戰日職之路。

回憶這場史無前例的對抗賽，呂明賜表示，「在打那個比賽前我就在想，趙士強是我的前輩，又很會打全壘打，怎麼打得過他？可能反而這樣比較沒有壓力，就盡情去打，結果打贏了。」

呂明賜日職生涯第1個球季就繳出16支全壘打，讓他有了「亞洲巨砲」、「呂怪物」的稱號。曾待在這支擁有傳統及人氣的名門球隊，如今巨人隊迎來創隊90週年，再度勾起呂明賜的回憶，他坦言：「會想說年輕的時候如果更有想法一點、更聰明一點，可能會在日本待得更久一點，看看自己可以再打到什麼程度。」

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身為前輩，除了比賽，呂明賜也建議台灣球員可以多去觀察巨人隊選手的不同之處，例如守備、打擊、還有積極的態度，各方面都有很多值得學習的地方。

至於未來若有台灣球員加盟巨人，呂明賜則認為，巨人是滿有傳統，而且中規中矩的球隊，除了在技術上一定要比別人更好之外，在生活、品性、言談等方面，他們也都滿重視的，往後如果有球員有機會加入，一定要有這個認知。（編輯：張雅淨）1130228