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中職開幕戰確定大巨蛋開打 2場熱身賽測試暖身

2024/2/23 16:52（2/23 17:44 更新）
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中職開幕戰確定在台北大巨蛋開打。圖為2023亞洲棒球錦標賽冠軍戰「台日大戰」。（中央社檔案照片）
中職開幕戰確定在台北大巨蛋開打。圖為2023亞洲棒球錦標賽冠軍戰「台日大戰」。（中央社檔案照片）
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（中央社台北23日電）中華職棒今天宣布，台北大巨蛋確定成為今年開幕戰場地，例行賽也有20多場賽事規劃在大巨蛋，因此特別安排2場熱身賽在大巨蛋進行實戰測試，讓教練球員與聯盟賽務提早進駐。

中職本季例行賽將於3月30日開打，確定在台北大巨蛋登場，由味全龍隊擔任主場與樂天桃猿交手。中職今年熱身賽從3月13日起至27日，6隊共計30場賽事，比賽地點分別在台南棒球場、斗六棒球場、台北大巨蛋、新莊棒球場與天母棒球場舉行。

熱身賽首戰於3月13日晚間於台南球場展開，由味全龍交手統一獅隊，台北大巨蛋的比賽則安排在3月16、17日晚間，中職首次進軍大巨蛋，分別由中信兄弟對戰味全龍，富邦悍將與中信兄弟交手。

熱身賽預售票將於3月4日中午12時起開賣，可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買。今年熱身賽售票採單一票價販售，平日全票新台幣250元、假日全票300元，預售票有85折優惠；台北大巨蛋假日全票為500元、預售票425元。

中職表示，合作金庫長期支持運動產業，連續2年冠名中華職棒熱身賽，持續透過推廣運動風氣，鼓勵民眾重視身心健康養成運動習慣，帶動全民運動風氣。（編輯：龍柏安）1130223

中職熱身賽賽程表。（中職提供）
中職熱身賽賽程表。（中職提供）
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