桃猿藍震威熬2年多轉正式球員 感謝陳瑞振拉一把

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（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）熬2年多終於轉正式球員的中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊野手藍震威今天說，過程中曾想放棄，感謝一軍首席教練陳瑞振鼓勵，「沒有振總就沒有今天的我」。

21歲野手藍震威2021年投入中職選秀卻未獲球隊青睞，以自主培訓合約加入，今年換約時轉正式球員；藍震威坦言，之前會覺得跟大家身分不一樣，現在終於可以一樣身分一起競爭。

桃猿副領隊沈鈺傑說，藍震威剛加入球隊時感覺較「粗糙」一點、打擊沒什麼力量，2年磨練看到進步，變得較穩定、較上軌道。

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藍震威自評守備穩定度與打擊觀念比以前進步很多，這段時間一直以自主培訓球員身分在球隊中，也曾想過放棄，但感謝前二軍總教練「振總」鼓勵和指導，「他跟我說不要放棄、準備好自己慢慢來」。

桃猿17、18日在日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，藍震威高中時曾到日本沖繩與日本高校打交流賽，這是他人生第2次出國，原本去年有在石垣島交流賽名單中，但後來沒成行，今年首度參與石垣島交流賽，希望學習日本球員精神、態度，觀察對手技術層面好的地方。（編輯：李明宗）1130216