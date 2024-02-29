曾仁和本季先發轉中繼 準備時間點還在適應

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職樂天桃猿隊曾仁和今年球季被分派轉為中繼，他今天表示，雖然去年有幾場中繼經驗，不會到很陌生，不過準備時間點的部分還在調整，並提到有機會的話還是希望可以回先發。

去年季末桃猿隊牛棚主力像是賴鴻誠、陳禹勳都離隊，之前桃猿隊投手教練許銘傑就直言，目前球隊後援戰力比較缺，因此讓曾仁和轉去牛棚擔任中繼投手，希望讓比較有經驗的投手去帶領年輕投手。

曾仁和去年球季出賽19場，包括14場先發、5場後援，談到今年的中繼定位，他說：「去年也有中繼過，所以大致上不會到很難適應，只是起步方向比較不一樣而已。」雖然中繼在春訓練投量會比較少，不過他透露，還是會盡量丟多一點，「習慣性多丟一點球數，照自己的節奏調整。」

目前教練團還沒明確說要擔任中繼還是終結者，不過曾仁和表示，「球隊給的工作就是做好，但是有機會的話自己還是希望可以丟先發，可能教練有自己的考量，且看且走、準備好自己去迎接比賽。」

曾仁和指出，先發和中繼準備的時間點會不一樣，擔任先發投手只要熱身1次就能比賽，「中繼可能在比賽前就要丟球了，比賽開始後又要再熱身1次，這對我來講是比較不適應的地方，這方面還在調整，不過最近比賽丟起來沒有太大變化。」

桃猿今天在台北大巨蛋練球，備戰3月3日與日職讀賣巨人隊的交流賽，由於去年已在大巨蛋比過亞錦賽，曾仁和說：「剛開始第1次來、丟第1顆可能會比較緊張，現在就還好。」他也提到，大巨蛋有些地方已經有改善，像之前回身牽制會比較困難的投手丘問題，剛剛練習起來就有改善。（編輯：龍柏安）1130229