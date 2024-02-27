讀賣巨人來台交流賽 兩強投戶鄉翔征、菅野智之先發

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）日職讀賣巨人成軍90週年活動3月初將來台打2場交流賽，先發投手預計是戶鄉翔征和菅野智之，戶鄉翔征也預計是巨人本季開幕戰先發投手，直呼非常期待此次海外交流賽。

讀賣巨人成軍90週年，將於3月2日、3日在台北大巨蛋舉行2場海外交流賽，分別與中職中信兄弟、樂天桃猿隊一軍球員交手，昨天公布巨人隊來台球員名單陣容豪華，人氣球星坂本勇人、岡本和真、戶鄉翔征、大城卓三，以及王牌投手菅野智之等人都會來台。

根據日媒報導，巨人隊來台交流賽2戰先發投手預計是戶鄉翔征和菅野智之，戶鄉翔征也是巨人隊今年球季開幕戰先發投手人選。首度海外交流賽，戶鄉翔征表示，希望可以拿出好表現讓大家看到，努力幫助球隊搶勝，也很期待這次比賽。

菅野智之目前11年生涯中有8季勝投達雙位數，2017年包辦中央聯盟防禦率王與勝投王，並獲得象徵投手最高榮譽的「澤村賞」，過去入選日本代表隊打國際賽時也曾到過台灣。

巨人隊總教練阿部慎之助之前就曾預告會用最好陣容應戰，希望展現巨人隊最真實的樣貌和實力給球迷看。（編輯：張雅淨）1130227