王建民對菅野智之印象很安靜 點大巨蛋投手丘問題
2024/3/1 17:39（3/1 17:52 更新）
（中央社記者謝靜雯台北1日電）中信兄弟明天將與日職讀賣巨人打交流賽，巨人投手菅野智之想要感謝兄弟投手教練王建民，王建民對菅野智之印象是與自己相似、很安靜；首度踏入台北大巨蛋，王建民也點投手丘須注意的地方。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」明天首戰由巨人隊與中職中信兄弟隊交手，今天上午巨人隊在台北大巨蛋安排練球，投手菅野智之特別提到對王建民印象深刻，想要當面表達對於王建民的感謝。
菅野智之2011年參加日職選秀會後沒有加盟、有一段空白期，當時有到美國亞利桑那跟王建民一同訓練；今天下午兄弟隊安排練球，王建民提到菅野智之表示，會有交集是巧合，當時菅野智之因為沒能如願被巨人隊選到，婉拒首度選秀加盟，在美國訓練時透過介紹認識。
王建民回億，菅野智之和他一樣都很安靜，所以沒有太多的交談，當時對菅野智之的印象就是球質很好，加上不斷努力的訓練，菅野智之後來展開日職生涯，曾奪下中央聯盟勝投王，2017年包辦中央聯盟防禦率王與勝投王，並獲得象徵投手最高榮譽的澤村賞，都很不簡單。
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王建民表示，知道菅野智之夢想就是要去巨人隊，因為沒能加盟巨人而婉拒首度選秀加盟，當時只有建議他，有想法就要把握時間充實自己，才可以創造更好的未來。
王建民首度踏入台北大巨蛋，他也提到台灣巨蛋的感覺跟日本比較像，但也點出投手丘往前的方向鋪得蠻好的，但兩側和後段比較短、比較斜，如果要雙殺或者牽制時可能會踩空，需要特別注意。（編輯：陳政偉）1130301
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