更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」早鳥票3分鐘完售 官網一度當機
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職3/300
首頁 / 運動

菅野智之3日交流賽扛先發 受王建民影響深想致謝

2024/3/1 13:16（3/1 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本職棒讀賣巨人隊2日、3日將在台北大巨蛋進行交流賽，球團1日上午到大巨蛋練球，圖為投手菅野智之（前）。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日
日本職棒讀賣巨人隊2日、3日將在台北大巨蛋進行交流賽，球團1日上午到大巨蛋練球，圖為投手菅野智之（前）。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）訪台進行交流賽的日本職業棒球讀賣巨人隊投手菅野智之預計3日先發，直言曾有交集的中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊投手教練王建民對他影響很大，希望有機會當面表達感謝。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2、3日在台北大巨蛋舉行，巨人依序交手兄弟及樂天桃猿隊，2日先發投手是戶鄉翔征、3日先發的菅野智之表示，知道桃猿從Lamigo時期就有很多好手入選國家代表隊，很期待比賽。

此外，菅野智之回憶，2011年參加日職選秀會後沒加盟、有段空白期，當時到美國亞利桑那跟王建民一同訓練，「他對我的影響很大」，如果有機會碰面，希望當面表達感謝。

至於雖與兄弟總教練平野惠一是同大學校友，但菅野智之表示，相差屆數很多，沒什麼交集，明天如果碰到面應該也會簡單交談。

菅野智之談起對台灣球員的印象，點名具旅日經驗、效力台鋼雄鷹隊的好手王柏融，兩人大學時期多次交手，王柏融身材很健壯、打擊不錯，曾被王柏融打過全壘打，是很不錯的打者。

9年前曾造訪台灣的菅野智之笑說，最大差異是從高速公路看出去，這些年蓋了很多高樓層大樓。

至於台灣媒體大陣仗訪問，菅野智之表示，台灣對棒球很有熱情，球迷加油方式也很特別，非常期待接下來的比賽。（編輯：李明宗）1130301

#王柏融
#王建民
#菅野智之
#讀賣巨人隊
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
阿部慎之助感受台灣球迷熱情 盼復辦亞職大賽
172.30.142.53