菅野智之3日交流賽扛先發 受王建民影響深想致謝

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）訪台進行交流賽的日本職業棒球讀賣巨人隊投手菅野智之預計3日先發，直言曾有交集的中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊投手教練王建民對他影響很大，希望有機會當面表達感謝。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2、3日在台北大巨蛋舉行，巨人依序交手兄弟及樂天桃猿隊，2日先發投手是戶鄉翔征、3日先發的菅野智之表示，知道桃猿從Lamigo時期就有很多好手入選國家代表隊，很期待比賽。

此外，菅野智之回憶，2011年參加日職選秀會後沒加盟、有段空白期，當時到美國亞利桑那跟王建民一同訓練，「他對我的影響很大」，如果有機會碰面，希望當面表達感謝。

至於雖與兄弟總教練平野惠一是同大學校友，但菅野智之表示，相差屆數很多，沒什麼交集，明天如果碰到面應該也會簡單交談。

菅野智之談起對台灣球員的印象，點名具旅日經驗、效力台鋼雄鷹隊的好手王柏融，兩人大學時期多次交手，王柏融身材很健壯、打擊不錯，曾被王柏融打過全壘打，是很不錯的打者。

9年前曾造訪台灣的菅野智之笑說，最大差異是從高速公路看出去，這些年蓋了很多高樓層大樓。

至於台灣媒體大陣仗訪問，菅野智之表示，台灣對棒球很有熱情，球迷加油方式也很特別，非常期待接下來的比賽。（編輯：李明宗）1130301