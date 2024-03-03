交流賽賞巨人6上6下 黃子鵬：強化心理不能未戰先敗
2024/3/3 21:33（3/3 21:49 更新）
（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒樂天桃猿隊投手黃子鵬今天對日職讀賣巨人隊交流賽演出6上6下，站上英雄訪問舞台，他表示，日本棒球一直是台灣追尋的目標，但上場時不能未戰先敗，更要強化自己心理。
黃子鵬此戰在第6局登板，演出6上6下，完全沒有讓巨人隊打者踏上壘包，總計僅用17球投2局，沒有失分，送出2次三振。由於最後雙方0比0握手言和，賽後黃子鵬與巨人隊第2任投手山崎伊織一起站上英雄訪問舞台。
賽後記者會上，黃子鵬說：「真的很珍惜有這樣的機會，大家都知道日本野球一直以來都是我們台灣人追尋的目標。」
他指出，還沒上場時就在旁邊觀察每個選手與細節，加上實際登板投球，吸收到很多寶貴經驗，「希望未來還有機會有這樣的比賽，可以跟日本那麼好的打者對決」。
談到對決日本打者的心情，黃子鵬強調要更強化自己的心理，「上場時不能讓自己覺得比別人不好，有種未戰先敗的感覺，但這也不是馬上想就能做到，這是從以前學生到職棒慢慢累積起來的經驗」。
對於這場比賽自己的表現，黃子鵬指出，球的品質要先丟出來，「他們的纏鬥性很好，就算投得刁鑽也能碰成界外、等待失投球，因為他們的掌握度非常好，要想辦法讓自己的品質更好」。
此戰桃猿隊洋投威能帝（Pedro Fernandez）也繳出3局好投，黃子鵬提到，希望抱持著把自己當作洋投的心態在投，「洋投很厲害，但我們要有一種不能只靠洋投的心態，因為投手投久也是會累」。黃子鵬也笑說：「有時候要騙自己（是洋投），搞不好騙著騙著就變真的。」（編輯：唐聲揚）1130303
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