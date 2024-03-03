讀賣巨人來台交流 林華韋郭泰源與阿部慎之助打招呼

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）日職讀賣巨人來台交流賽今天與中職樂天桃猿隊交手，賽前富邦悍將隊領隊林華韋、副領隊郭泰源都有到場與巨人總教練阿部慎之助打招呼致意，阿部慎之助也回贈伴手禮。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」讀賣巨人隊昨天與中職中信兄弟交手搶勝，今天繼續在台北大巨蛋與樂天桃猿隊比賽。

賽前富邦悍將隊領隊林華韋、副領隊郭泰源都特地到台北大巨蛋與阿部慎之助打招呼，林華韋表示，多次擔任台灣代表隊教練期間，阿部慎之助都有入選日本國家代表隊，在很多國際賽會上都會遇到。

林華韋也提到，阿部慎之助在中央大學時期的總教練，也是自己旅日效力日本業餘河合樂器棒球隊的前輩，也算有淵源。

郭泰源旅日生涯也寫下不少傳奇，日職埼玉西武獅隊將於3月16日舉行隊史首次OB戰，郭泰源也將參加，媒體詢問是否開始練球了，郭泰源開玩笑說手都快舉不起來了。（編輯：張雅淨）1130303