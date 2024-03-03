巨人交流賽舒治浩後援1局無失分 被大城卓三深遠飛球「嚇到」
2024/3/3 21:03（3/3 21:30 更新）
（中央社記者謝靜雯台北3日電）樂天桃猿隊今天與讀賣巨人交流賽，桃猿隊投手舒治浩9局下登板投球，1人出局後被大城卓三敲出氣勢驚人的外野飛球直呼「嚇到」，坦言是失投球，透過交流賽也看到日職打者的適應能力很快。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋舉行，兩隊8局打完0比0僵持不下，9局下桃猿隊換上舒治浩後援登板，先投出四壞保送，1人出局後被大城卓三代打敲出中外野方向深遠飛球、氣勢驚人，桃猿隊外野手林政華美技接殺、完成雙殺守備，替球隊守住平手局面，兩隊0比0握手言和。
舒治浩表示，8局教練團才告知要準備上場投球，對大城卓三打席時有發現打者很粗壯，想說先丟一顆給對手看、算是失投球，被打出深遠飛球有嚇到，一打出去就想說「輸了、應該是全壘打」，退場後和林政華兩人第一反應都是說：「嚇到」， 也有謝謝林政華守備幫忙。
舒治浩自評今天變化球控制能力不錯，但直球太想用力反而效果不如預期，上場投球前有點緊張，在場邊就有持續觀察巨人隊打者，覺得他們適應投手的能力很快；舒治浩今天後援投1局無失分，最快球速147公里。
台北大巨蛋今天也有破3萬名觀眾入場，舒治浩表示，上場保持平常心，不要讓觀眾影響自己，大巨蛋真的很大，室內球場視覺上也會有些影響，都需要再適應。（編輯：張雅淨）1130303
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