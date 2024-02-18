舒治浩靠瑜伽增柔軟度 場上像「土狗」有終結者特質

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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）樂天桃猿隊投手舒治浩被教練團形容場上像「土狗」，很敢衝、面對敵人緊咬不放，有終結者特質。舒治浩認為不需害怕失敗，要勇於對決，今年季後也嘗試做瑜伽改善身體柔軟度。

投手舒治浩是2022年第8輪中職樂天桃猿隊選進好手，去年9月11日完成一軍生涯初登板，去年整季一軍出賽5場都是後援，一軍初登板獲得教練團好評，彈指曲球成為特色，也被現任桃猿隊二軍總教練曾豪駒看好球速有望突破150公里（目前149公里）。

舒治浩此次有參加桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊在日本石垣島舉行的交流賽，今天預計也會登板。教練團看好舒治浩有成為終結者的特質，巧妙比喻舒治浩場上很敢衝、面對打者緊咬不放，很像「土狗」。

舒治浩則表示，進到職棒後心態上進步很多，失敗沒關係，不要害怕嘗試。去年一軍出賽、年底也有參加亞洲冬季棒球聯盟，舒治浩表示，一軍打者都很成熟，鎖定到要的球路就會全力攻擊，至於冬盟收穫，則是面對完全陌生的球員，在不熟悉的狀況下，還是要放膽跟打者對決。

舒治浩季後休息時間開始嘗試做瑜伽，他笑說柔軟度不佳，希望透過瑜伽幫忙改善柔軟度，也比較不容易受傷。

舒治浩也笑說，瑜伽教室中女性居多，班上只有自己是男性，一開始滿不好意思的，但透過瑜伽訓練幫忙，希望改善過往抬腳、投球前腳踩踏時不穩定的狀態。（編輯：張雅淨）1130218