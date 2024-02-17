林政華姿勢改造對羅德開轟 曾豪駒預言不會只1轟

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）樂天桃猿隊野手林政華今天石垣島交流賽敲出陽春砲，二軍總教練曾豪駒看見成長，笑說：「相信不會只打這轟」；林政華打擊姿勢改造有幫助，但不會忘記優勢仍是速度和守備。

中華職棒樂天桃猿隊今天在日本石垣市營球場與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，桃猿隊野手林政華先發打1棒、守中外野，林政華前3個打數沒有敲出安打，7局敲出陽春砲、幫助球隊追分，但球隊攻勢沒有延續，桃猿以4比9吞敗。

林政華不是長打類型的打者，中職生涯僅在二軍有開轟紀錄、敲出2轟，一軍生涯首轟還沒開張，卻先在石垣島交流賽開轟。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒談起林政華的全壘打先是笑說：「今天風蠻大的」，接著也直言相信不會只打這一轟。曾豪駒提到此批來石垣島交流賽的球員都是年輕球員，也提醒球員無時無刻都保持警覺，不要覺得機會來了是應該的，要靠自己去爭取。

曾豪駒看到林政華這2年來的成長，身體強化變更壯，擊球率提高，但也提到教練團看重林政華的優勢就是腳程速度、壘間展現破壞力，還有守備能力，期待他持續發揮優勢。

林政華謙虛表示全壘打是球來找球棒，雖然沒有覺得會打出全壘打，但擊球的感覺很好、力量有完全釋放。

林政華去年底參加亞洲冬季棒球聯盟時「從上到下調整打擊姿勢」，他表示目前姿勢的修正打起來感覺很舒服，對於選球、打擊力量的釋放都很有幫助，揮棒軌跡也有不同。

對於曾豪駒預言「不會只有這一轟」，林政華表示，希望好的感覺維持，但不會忘記本來的優勢和角色，先不去想一軍首轟，先拚開季一軍出發。（編輯：吳協昌）1130217