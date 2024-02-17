林政華石垣島交流賽開轟 桃猿不敵羅德吞10連敗

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽首戰，桃猿隊陳佳樂2安2打點、林政華開轟，但投手群沒能穩守，終場以4比9吞下石垣島交流賽10連敗。

「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德海洋隊在日本石垣市營球場交手，桃猿隊開賽就有攻勢，1局上1人出局後靠著接連四壞保送、邱丹安打攻占滿壘，陳佳樂二壘打一棒送回2分，幫助球隊取得2比0領先。

桃猿隊今天由投手邱駿威先發，開賽雖然有危機、但力守不失分，2局下有狀況，接連被敲安打、保送，1人出局滿壘時再投出四壞保送、失掉1分，接著被大下誠一郎敲出二壘打失掉2分，2局沒能投完提前退場。

曾家輝2局下接手中繼登板連抓2個出局數沒有失分；桃猿隊2局上有攻勢，靠著失誤、滾地球推進，李勛傑二壘打再拿1分。

曾家輝3局下雖然有被敲出安打但沒有掉分，4局下續投有狀況，投出2次四死球保送、被敲3支安打失掉2分，桃猿隊5局下換上郭玟毅接手，2人出局後接連被敲3支安打失掉3分。

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桃猿隊3到6局沒能拿下分數，7局上首名打者林政華開轟，陽春砲幫助球隊追回1分，但攻勢沒有延續、桃猿隊吞敗。桃猿隊先發投手邱駿威今天投1.1局失掉4分責失分、承擔敗投。

桃猿隊從2016年Lamigo桃猿隊時期開始與日職羅德隊每年開季前在日本石垣島打「亞洲門戶交流賽」，但桃猿隊戰績敗多勝少，上一次贏球為2017年，今天吞敗為石垣島交流賽10連敗。（編輯：李亨山）1130217