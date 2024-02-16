曾家輝「標槍」訓練微調動作 成「山本家輝」拚先發

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（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）中職樂天桃猿隊投手曾家輝今年球季有望拚先發輪值，近期多了「山本家輝」綽號，不僅學習山本由伸投球姿勢，也透過「標槍」訓練法輔助調整投球機制，明天與羅德交流賽將中繼登板。

中華職棒樂天桃猿隊將於17、18日在日本石垣市與日職千葉羅德海洋隊打2場交流賽，今天抵達石垣島後下午就安排練球。

桃猿隊首戰先發投手為邱駿威，去年選秀第4輪被桃猿隊選進的投手曾家輝預計是第2任投手；桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，春訓有看到曾家輝的成長，也抱有期待。

曾家輝去年10月23日完成一軍生涯初登板，中繼投1局無關勝敗，年底也參加亞洲冬季棒球聯盟，把握機會向日職球員請益，有去請教曾待過日職歐力士猛牛隊、現效力廣島鯉魚隊的投手日髙暖己「標槍」訓練法，這套訓練法是旅美日籍球星山本由伸在歐力士時期就在使用的訓練方式。

曾家輝表示，其實大學時就有嘗試類似的訓練法，可以幫助身體更好運用力量，還有髖關節轉動的訓練，近期也在調整投球機制，希望可以修正細節，讓力量可以發揮得好。

曾家輝自購訓練器材，隊友也都很好奇跟著把玩，曾家輝表示，這個訓練如果是用對的力量，標槍飛出去就會是平的拋物線飛出，如果力量錯誤就會上下晃動，以此判斷發力是否正確，讓身體不容易開掉。

曾家輝去年底也有微調投球動作，採開放式、不抬腿的投球動作，他表示，也是學習山本由伸，隊友因此都開玩笑叫他「山本家輝」。

曾家輝表示，去年底收到教練團指示新球季朝先發準備，給自己的目標就是希望可以爭取到一軍本土先發的位置。（編輯：張雅淨）1130216