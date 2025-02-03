張育成征戰WBC資格賽 穿18號球衣身體狀況良好

（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天開訓，在2023年經典賽繳出好表現的張育成去年雖因傷辭退12強，不過這次征戰資格賽，他表示身體狀況很好，並披上與前次經典賽一樣的18號球衣。

「國防部長」張育成在去年季中結束旅美生涯、返台投入中職選秀，最後以狀元之姿加入富邦悍將，本來有機會打世界12強棒球賽，不過去年8月手指出現關節擠壓挫傷，最後辭退12強。世界棒球經典賽（WBC）資格賽將在21日開打，張育成入選36人集訓名單。

被問到2月初就開機是否會太早，張育成今天說：「不會很早，這個時間以往在美國已經準備好了，2月中野手報到，1個星期就開始比賽了，沒有什麼大問題。」至於身體狀況，張育成表示，去年在美國時反覆經歷受傷、回歸，到季中回台灣又有受傷，「一整年下來身心滿累的，所以缺席12強賽事。」

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不過，張育成強調，這次資格賽已經準備好自己，「目前身體狀況是都很好的。」這次再度披上國家隊戰袍，張育成說：「很開心，雖然有壓力，但會把壓力當作動力，拿出最好的自己面對每一場球賽，並享受球迷吶喊。」他也笑說，去年在12強客串球評時，聽到球迷吶喊聲很振奮，「自己都想下來打了。」

雖然張育成在母隊富邦悍將是穿99號，不過這次資格賽續穿上次經典賽的18號，張育成笑說，99號是台灣隊總教練曾豪駒的號碼，「冠軍教練不要跟他搶，但也不好意思若熙讓給我。」投手徐若熙在母隊味全龍是穿18號。（編輯：李亨山）1140203