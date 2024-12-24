道奇少主畢勒轉戰紅襪 大都會左投馬納亞簽3年約

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB正值休賽，許多球員選擇自由市場試身價。道奇先發右投畢勒以1年2105萬美元的高薪短約轉戰紅襪；大都會先發左投馬納亞則以3年7500萬美元續留老東家。

波士頓紅襪今天補強投手隊容，據傳簽下兩屆全明星右投畢勒（Walker Buehler），畢勒在今年世界大賽為道奇投出封王的最後一球。美國運動頻道ESPN指出，這筆交易價值2105萬美元（約合新台幣6.9億元），包括250萬美元激勵獎金。

畢勒曾是道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）接班人，球迷因此給他「少主」封號，但他投球生涯卻因傷病影響，2022年僅出賽12場，並因第2次手肘韌帶重建手術而錯過2023年賽季。此外，髖部受傷讓他2024年只有16次先發，例行賽最終1勝6負，自責失分率5.38。

不過畢勒在季後賽對道奇封王有著重大貢獻，他登板4次包括3場先發，在15局投球拿下1勝1負，自責失分率3.60，三振對手13次，保送5次。

畢勒現年30歲，生涯出賽131場、122場先發，戰績47勝22負，自責失分率3.27。他自2017年在道奇亮相以來，在713又2/3局中投出754次三振。

另根據美聯社引述消息人士指出，大都會先發投手馬納亞（Sean Manaea）將以3年7500萬美元（約新台幣24.5億元）與老東家簽新約，但必須先通過體檢。

馬納亞今年加盟大都會的首賽季就成為隊中主力，32場先發取得12勝6負，自責失分率3.47。這位左投拒絕2025年球員選項，放棄1月所簽2800萬美元2年約中的最後1350萬，同時他上個月也拒絕2105萬美元的合格報價，連續3個休賽期間選擇成為自由球員。

馬納亞明年2月1日將滿33歲，續留大都會將為全隊帶來最需的投手戰力。大都會目前正重建先發輪值，在以創紀錄的15年7.65億美元從紐約洋基挖來重砲蘇鐸（Juan Soto）後，老闆柯恩（Steve Cohen）在自由球員市場海灑9.16億美元，網羅的5名好手中有4人是先發投手。

馬納亞今年在181.2局送出184次三振，63保送則創職涯新高。他在季中學亞特蘭大左投塞爾（Chris Sale,奪下今年賽季國聯賽揚獎）改成側投，變更投球姿勢後成為全隊最有效率的先發投手，例行賽最後12次出戰中，戰績6勝2負，自責失分率3.09。

馬納亞季後賽4場先發總共上場19局，拿下2勝1負和自責失分率4.74的成績，順利協助不被看好的大都會闖進國聯冠軍賽。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1131224