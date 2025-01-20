道奇補強牛棚不手軟 傳簽下明星後援左投史考特

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇將繼續補強華麗的牛棚深度，同意簽下明星左投終結者史考特。

路透社報導，MLB官網報導，道奇以4年7200萬美元（約新台幣23億7000萬元）與史考特（Tanner Scott）達成協議。美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，合約內容包含簽約金和延遲付款，不過延遲條件不詳。

交易話題網站MLB Trade Rumors指出，就平均每年價值而言，這項交易並列MLB自由球員第3高。

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陣中已有大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）和新加入的佐佐木朗希等強大先發陣容的道奇，仰仗史考特補強後援防線。明星投手柯蕭（Clayton Kershaw）也可望復健之後於今年滿血回歸。

30歲的史考特上季曾效力邁阿密馬林魚和聖地牙哥教士，被認為是目前自由巿場中的頂級強投，吸引各隊競逐。（譯者：何宏儒）1140120