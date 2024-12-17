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MLB金鶯簽巨人投手菅野智之 1年合約價值4.2億

2024/12/17 12:21（12/17 13:03 更新）
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日職讀賣巨人隊明星投手菅野智之。（中央社檔案照片）
日職讀賣巨人隊明星投手菅野智之。（中央社檔案照片）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天表示與日本投手菅野智之同意簽署1年合約，美國媒體指出這份合約價值1300萬美元（約合新台幣4.2億元）。

法新社報導，菅野智之是日本職棒讀賣巨人的明星投手，在日職出戰12個賽季後挑戰MLB。

這位35歲的右投曾兩度獲得日本表揚當季最佳投手的「澤村賞」，同時也是3屆中央聯盟最有價值球員。

菅野智之在經歷傷病困擾的2023賽季後，2024年捲土重來。他全季15勝3負，平均自責分1.67，三振111人次，也讓他3度獲得中央聯盟最有最有價值球員。

菅野智之能投出實力不錯的快速球，但2024年他所投的球2/3都來自速度較低的各類球種，包括滑球、卡特球和曲球。

菅野智之代表日本參加2017年世界棒球經典賽時，曾面對過大聯盟打擊手，結果與現任紐約大都會先發投手千賀滉大並列賽會三振王，2017經典賽最後是由美國隊奪冠。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131217

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