MLB放寬封殺禁令 涉賭安打王羅斯重獲名人堂資格

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國職棒大聯盟今天聲明，因涉賭、假球案遭終身禁賽的當事人，一旦過世不受禁令限制，意味著已故安打王羅斯可望重新獲得名人堂的票選資格。

美國總統川普3月在社群媒體為羅斯（Pete Rose）羅斯抱不平，當時揚言「我將簽署完全赦免羅斯，他不應該簽賭棒球，但他只下注自己球隊贏」。

羅斯去年9月過世，享壽83歲。他球員時期，大聯盟生涯橫跨1963年到1986年共24個球季，累計4256支安打是大聯盟史上第一，但他退役之後擔任紅人隊總教練時，遭調查指出曾投注52場比賽，金額達數千美元。

羅斯曾在自傳為自己辯護，坦承賭博有錯，但他下注自己的球隊贏。

大聯盟（MLB）今天發布聲明稿，指出根據羅斯的家人提出申請，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）出面說明，針對過去因大聯盟規章第21條，因為危害比賽誠信，遭到永久除名（permanently ineligible）的當事人，「一旦當事人已經過世，永久除名的效力就自動終止」。

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這項規定是大聯盟最嚴厲的懲處。凡涉及賭博、打假球等破壞比賽誠信的行為，將被列入「永久除名名單」（permanently ineligible list），終身不得參與大聯盟與其附屬小聯盟的任何比賽或職務，包括球員、教練、顧問、球探及管理階層，也不得被提名進入棒球名人堂。

大聯盟聲明稿指出，關於受到永久除名的當事人，過世之後是否仍有封殺效力，過去大聯盟沒有正式處理，但經過羅斯的家人提出申訴，大聯盟決定說明這項規定，主席裁示當事人過世之後，除名狀態即宣告終止。（編輯：張芷瑄）1140514