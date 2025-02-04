MLB績優裁判涉賭遭解僱 2022世界大賽曾創完美判決

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（中央社紐約3日綜合外電報導）MLB當局今天表示，已解僱頂尖裁判霍伯格，因為他違反聯盟關於賭博的嚴格規定。霍伯格是MLB最優秀裁判之一，2022世界大賽曾判出完美判決，但因與友人共用下注帳戶而被控涉賭。

法新社報導，霍伯格（Pat Hoberg）現年38歲，2014年首次在美國職棒大聯盟MLB執法，2017年獲委任成為全職裁判。2018至2022年期間，他每年在季後賽吹判，曾擔任2023年世界棒球經典賽（WBC）裁判。

棒壇普遍認為，霍伯格是最優秀裁判之一，在2022年世界大賽第2戰，他曾全場129球好壞球判決全數判對，判出一場「完美比賽」。

2024年2月，MLB當局對霍伯格展開調查，因為他以自己的名字在一家持牌體育博彩運營商開設帳戶。霍伯格於當年5月31日遭到開除，但他對此提出上訴。

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MLB當局今天發表聲明指出，歷經漫長的上訴程序後，聯盟維持2024年5月時解僱霍伯格的決定。

MLB當局強調，經調查沒有任何證據顯示，霍伯格曾在棒球賽下注，或採取任何影響比賽結果的行動。然而，調查發現，他與一名友人共用合法的體育博彩帳戶，這名友人是職業撲克牌玩家，曾在棒球賽下注。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140204