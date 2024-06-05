教士隊野手馬加諾簽賭棒球 遭MLB終身禁賽

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟今天宣布聖地亞哥教士隊野手馬加諾終身禁賽，理由是馬加諾曾賭了好幾百次棒球，包括上個賽季他效力匹茲堡海盜隊期間曾簽賭多場海盜隊的賽事。

綜合法新社與路透社報導，美國職棒大聯盟（MLB）表示，馬卡諾（Tucupita Marcano）因違反聯盟體育投注規則和政策而「永久失格」。馬卡諾本賽季一直在教士隊的傷兵名單中，目前正從前十字韌帶手術中恢復。

大聯盟同時表示，奧克蘭運動家隊投手凱利（Michael Kelly）和3名小聯盟球員，也因簽賭棒球比賽而遭禁賽1年。

大聯盟主席曼佛瑞德（Robert Manfred）在聲明中表示，嚴格執行聯盟簽賭規則與政策，方能維持聯盟最為重大的第一要務，那就是為球迷保障比賽的完整性。

曼佛瑞德說：「大聯盟內部人員不得投注大聯盟比賽這項長久以來的禁令，已是執行了超過一個世紀的基本原則。」

大聯盟表示，現年24歲、出生於委內瑞拉的教士隊球員馬卡諾，2022年與2023年期間賭了387次的棒球，其中231次是透過合法體育博弈業者賭大聯盟比賽。

聲明中說，「馬卡諾在棒球比賽的下注金額總計超過15萬美元，其中8萬7319美元與大聯盟賽事相關。」

大聯盟表示，當時效力於匹茲堡海盜隊的馬卡諾「沒有在他所投注的任何一場比賽出場」。

「沒有證據顯示，馬卡諾自己也否認，他簽賭的比賽有任何一場的結果受到影響、破壞、或被以任何方式操縱。」

針對這起事件，海盜隊表示「對馬卡諾的行為非常失望」。球隊並補充說：「調查雖然未發現本案所涉比賽受到影響、破壞，或被以任何方式操縱，但維持比賽完整性至關重要。」

馬卡諾是1924年紐約巨人隊野手歐康奈爾（Jimmy O'Connell）以來，第一位遭到終身禁賽的大聯盟現役球員。

大聯盟史上安打王羅斯（Pete Rose）生涯累積安打多達4256支，他1989年職業生涯結束後投注比賽，也遭到大聯盟處以終身禁賽。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130605