罹患乳癌風險隨體重上升增加 少吃高脂與炸物

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）乳癌高居台灣女性癌症發生率首位，甚至出現年輕化趨勢。營養師提醒，除定期篩檢，應避免精緻飲食、高油、高鹽、高脂肪和油炸等食物，罹癌風險隨體重上升增加，超標越多風險越高。

乳癌為國內婦女癌症發生率首位，依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，光110年就有2913名女性死於乳癌，平均每天約8人死於乳癌，另平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌。

除定期接受X光攝影有助及早揪出乳癌，北投健康管理醫院營養師潘富子今天透過新聞稿指出，乳癌好發年齡主要為45至69歲，但值得注意的是，近年有明顯年輕化趨勢，可能因女性晚婚與高齡產婦比例提高，還有就是國人的飲食習慣改變。

潘富子表示，肥胖是許多慢性病及癌症的致癌因子，乳癌也不例外，有研究統計，當婦女BMI數值＞25、罹患乳癌風險增加17%，BMI＞30、風險增加37%，BMI＞35、風險則增加近60%。

潘富子呼籲所有婦女朋友都應該要維持健康體位，即BMI介於18.5到24間，才能有效降低乳癌罹患風險。

潘富子分享健康飲食4招，首先是避免高脂飲食，長期高脂肪、高熱量的飲食習慣容易造成肥胖，體內的脂肪細胞不斷累積，會增加血液中的雌激素濃度，乳腺上皮細胞增生，增加罹癌風險。

不少女性喜歡和好友相約喝下午茶，潘富子說，長期攝取過多的糖，容易導致體內發炎，當身體長期慢性發炎時，發生慢性病或導致罹患癌症的機率就會增加，建議低糖飲食。

此外，世界衛生組織（WHO）把酒精飲料及抽菸歸類為導致女性罹患乳癌的一類致癌物，國外許多研究都顯示酒精和抽菸都將增加罹患乳癌的機率。

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潘富子說，應食用高纖多蔬果，攝取富有膳食纖維的食物有助於減少飲食當中的脂肪吸收，也有助減少脂肪堆積、減緩醣類吸收、促進腸道蠕動等益處，且應盡量挑選多元化、各式彩虹顏色蔬果。

另也可多攝取十字花科食物，例如高麗菜、青花菜、羽衣甘藍、花椰菜、小白菜、白蘿蔔等，裡面的吲哚、硫化素等植化素成分，可幫助減少自由基並降低乳癌的發生機率。（編輯：陳政偉）1111015