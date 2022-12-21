孕期肚痛排便不順以為胎兒壓迫 就醫發現大腸癌

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（中央社記者吳哲豪南投21日電）陳女懷孕時肚子痛排便不順，以為是胎兒壓迫導致，生產完3個月後，肚子仍持續疼痛，經檢查發現大腸癌，陳女接受腹腔鏡微創手術切除降結腸惡性腫瘤，術後恢復良好出院。

衛生福利部南投醫院今天發布新聞稿指出，30歲陳女懷孕時覺得肚子痛及排便不順，當時以為是胎兒壓迫導致的症狀，但生產完3個月後，肚子仍持續疼痛，就醫檢查確診為大腸癌。

南投醫院大腸直腸外科醫師許家榮指出，大腸癌好發在50歲以上民眾，像是不健康飲食、缺乏運動、肥胖及菸酒等都是危險因子，至於早期腸癌症狀不明顯，當腫瘤在右側大腸時，可能會有頭暈、疲勞等貧血症狀，而腫瘤在左側大腸時，可能會出現排便型態改變、血便等症狀。

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許家榮表示，陳女透過電腦斷層檢查發現，在她的降結腸處有約10公分腫瘤，進一步檢查確診為大腸癌第3期，醫院為陳女進行腹腔鏡微創手術切除降結腸惡性腫瘤，術後追蹤沒有復發跡象，癌指數也降為正常值。

許家榮指出，許多媽媽在懷孕時如身體不適，多為保護肚子裡的寶寶，不敢就醫檢查，不過大腸癌早期發現治癒率相當高，且現代醫療科技有許多檢查不會傷害寶寶，籲民眾如有疑慮可至診間與醫師討論，安排合適的檢查與治療。（編輯：郭諭儒）1111221