南投婦不菸不酒得食道癌 曾切胃改以大腸重建食道

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投約60歲陳姓婦人不菸不酒，曾患胃部血管瘤，不料去年10月又發現罹食道鱗狀細胞癌，因陳婦曾進行次全胃切除手術，無法使用胃重建食道，改以部分大腸替代，術後恢復順利。

衛生福利部南投醫院今天透過新聞稿表示，約60歲陳姓婦人不抽菸、不喝酒，多年前曾患胃部血管瘤，手術治療後每年定期追蹤，後來因工作忙碌且沒有不適而未持續追蹤，不料去年10月內視鏡檢查在食道發現2公分大腫瘤，切片檢查確診為食道鱗狀細胞癌第1期。

陳婦切除食道與重建手術順利，不用化療。南投醫院胸腔外科醫師謝志明說，食道癌難早期發現，且因食道只有3層構造，少了漿膜層，因此當食道病變，癌細胞易侵犯及向外擴散，許多病人出現症狀往往已是中晚期，早期食道癌多是定期檢查或意外發現，儘早手術治療，治癒機率相當高。

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南投醫院大腸直腸外科醫師許家榮指出，一般食道重建手術是將食道病灶切除後，將食道下方的胃往上縫合銜接，替代被切除的食道功能，但陳婦曾接受次全胃切除手術，無法使用胃重建食道，進而以部分大腸替代，先摘除腫瘤、切除胃，接著清除先前手術引起的沾粘、截取右側大腸並保留血管供應，往上拉至頸部進行吻合重建，歷時9個小時，術後安排個別化治療。

許家榮提醒，食道癌危險因子包含吸菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物如醃製及煙燻食物、黃麴毒素、高溫食品飲品、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、人類乳突病毒感染、頭頸癌患者、曾接受胃切除術患者等，請避開危險因子均衡飲食，高風險者定期檢查。（編輯：陳仁華）1140114