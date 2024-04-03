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花蓮地震為何杭州相距逾700公里也有感？深厚軟土及高樓聚集影響

2024/4/3 11:51（4/3 12:12 更新）
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花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路天王星大樓傾斜。中央社記者張祈攝 113年4月3日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路天王星大樓傾斜。中央社記者張祈攝 113年4月3日
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（中央社台北3日電）花蓮上午發生規模7.2地震，連距離逾700公里的中國杭州也震感強烈；對此浙江地震局說明，受地震波傳播規律、沿海地區深厚軟土、超高層建築以及特大橋梁等聚集等影響，容易受周邊地區地震和遠震波及。

綜合陸媒報導，今天的花蓮地震震央距杭州市約735公里，溫州市約476公里，台州市約538公里，麗水市約545公里，金華市約621公里。全浙江省普遍有感。

浙江省地震局解釋，「受地震波傳播規律、沿海地區深厚軟土、超高層建築以及特大橋梁、大跨空間結構高度聚集等影響，浙江省容易受周邊地區地震和遠震波及，特別是台灣地震常年造成影響。」

今天花蓮地震除造成杭州、嘉興、湖州、紹興、寧波、溫州、台州、舟山、麗水、衢州等多地有震感，對福建、廣東及上海、江蘇等長三角地區均帶來普遍影響。

包括高層住戶反映樓體搖晃、吊燈等懸掛物晃動，人有頭暈的感覺；許多市民致電反映相關情況或諮詢。目前地震沒有造成浙江省建築物破壞或室內財產損失等情況的報告，社會面情況總體平穩。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130403

#杭州
#花蓮地震
#浙江省
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