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花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級
首頁 / 國際

日本發布海嘯警報 第1波海嘯已達與那國島

2024/4/3 09:26
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（中央社東京3日綜合外電報導）日媒報導，台北時間今天上午7時58分左右，台灣附近發生規模推估7.5地震，日本氣象廳針對沖繩本島及宮古島、八重山地區發布海嘯警報，第1波海嘯已抵達與那國島久部良等地。

日本放送協會（NHK）報導，第1波海嘯已抵達與那國島久部良、石垣島石垣港。此外，推測第一波海嘯已到達宮古島、八重山地區的西表島。

沖繩縣與那國島今天上午台北時間8時18分，已經測得30公分海嘯。

氣象廳預測，沖繩本島各地第1波海嘯抵達時間為那霸市、久米島今天上午台北時間9時10分；沖繩市中城灣港今天上午台北時間9時20分；南城市安座真地區今天上午台北時間9時10分。海嘯高度推估為3公尺。

氣象廳呼籲接獲海嘯警報地區的民眾若位在海岸或河川附近，請立即前往高處或避難建築等安全的地點避難。海嘯會多次來襲。在警報解除之前，請不要離開安全地點。

根據氣象廳，台北時間今天上午7時58分左右，台灣附近發生規模推估7.5地震，沖繩縣與那國町測得最大震度4；沖繩縣竹富町、石垣市測得震度3；沖繩縣多良間村、宮古島市測得震度2。

之後，台北時間今天上午8時11分左右，台灣附近發生規模推估6.6地震，沖繩縣與那國町測得最大震度2；沖繩縣竹富町、石垣市測得震度1。

接著，台北時間今天上午8時35分左右，台灣附近發生規模推估6.3地震，沖繩縣竹富町、與那國町測得震度1。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130403

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