台灣強震撼鄰國 菲律賓發警報籲嚴防海嘯巨浪

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（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）台灣今天發生規模7.2強震後，菲律賓發布警報，呼籲民眾嚴防「海嘯巨浪」，同時敦促全國沿海地區居民撤離。

法新社報導，菲律賓國家地震研究所在通報中說：「強烈建議以下省分沿海地區民眾立即撤離至地勢較高處或向內陸地區移動。」

菲律賓國家地震研究所說，根據海嘯波模型，菲律賓從北到南23個省分的沿海地區「料將出現海嘯巨浪」，但不包括首都馬尼拉。

第一波海嘯預計在格林威治時間零時33分至2時33分（台北時間8時33分至10時33分）之間來襲，浪高「可能不是最大，這些巨浪可能將持續數小時」。

菲律賓國家地震研究所還說：「在上述省分港口、河口或近岸淺水區的船舶持有人，應將船隻固定並遠離濱水區。」

「在此期間，已在海上的船隻應留在近海深水，直至接獲進一步通知。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130403