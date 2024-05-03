藍綠白3黨聲援香港提案 逕付二讀交付協商

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北3日電）藍綠白3黨團今天在立法院會都提出聲援香港提案，但朝野為政府助港與否隔空交火。民進黨立委表示，應讓真正有人道需求港人進入台灣，但國民黨立委反嗆，蔡政府說一套做一套，分明是拿援港騙選票。

不過三個黨團的聲援香港提案皆無人反對，立法院長韓國瑜裁示，藍綠白三案都交付協商，並由民進黨團召集協商。

香港3月通過「基本法23條」立法，民進黨團日前在立法院程序委員會提案聲援香港民主、反對威權，建請立法院決議，給予香港人民支持、關懷與協助，提案排入3日院會議程討論事項。

立法院會今天處理民進黨團的聲援香港提案時，國民黨團、民眾黨團也提出相關的修正動議。國民黨團提案要求陸委會應務實推動港人人道援助、完善涉港法規，具體提供港人關懷照顧。

民眾黨團提案則指出，對於中國大陸及港府屢屢假國安之名侵犯民主人權行徑，立法院予以最嚴厲譴責，並要求陸委會會同相關機關完善既有涉港法規，減少行政裁量空間，並明定相關認定標準與後續安置措施，以達到真正「撐香港」。

民進黨立委沈伯洋在提案說明時表示，有非常多香港人反映，希望台灣與各國國會一樣，針對基本法23條發出嚴正聲明。黨團也希望藉由此聲明警惕民眾，現在中國的這些修法都會讓民眾受害，包括一般人民甚至是官員，都可能在其逮捕範圍。

沈伯洋表示，目前不管是香港基本法23條，還有反間諜法、保守國家秘密法等，在綿密的法律之內，應思考台灣如何跟港人站在一起，並考慮如何細緻化難民法、兩岸人民關係條例或港澳條例等規定。

院會討論時，國民黨立委陳玉珍則嗆聲，藍綠白都支持自由民主人權這個普世價值，但民進黨卻說一套做一套，例如2020總統大選時，民進黨喊得震天價響說要撐香港、挺香港，甚至總統蔡英文在選舉時獲得許多選票；選舉結束後，陸委會雖成立台港服務交流辦公室，但許多香港人申請要到台灣政治庇護或居留，卻被駁回。

陳玉珍說，民進黨如果真心要挺香港，就要拿出實際作為，不要口惠而實不至，例如補助給黑熊學院的錢，就可拿來補助支持香港人，也不要做意識形態攻擊。

對於陳玉珍質疑民進黨對港人庇護績效不彰，民進黨立委鍾佳濱則反駁，應該要讓真正有人道需求的港人進入台灣，而不是開後門，讓中共派情治人員假借難民身份湧入台灣。鍾佳濱表示，希望這個案子能交付協商，3個政黨能光明正大討論。

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國民黨團書記長洪孟楷質疑，蔡政府高喊撐香港，但相關經費、來台人數都逐年減少，分明是拿聲援香港欺騙選票。他說，國民黨團務實提出修正動議，明定要求陸委會提出港人救援、完善涉港法規，並具體提供照顧，實質達到撐香港的目的。

民進黨團提議將聲援香港提案逕付二讀，現場無黨團反對。由於國民黨團、民眾黨團也提出聲援香港的修正動議，韓國瑜裁示，藍綠白三案都交付協商，並由民進黨團召集協商。（編輯：翟思嘉）1130503