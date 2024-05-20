賴清德520就職典禮 6都市長僅侯友宜缺席

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）第16任總統副總統就職典禮今天上午在總統府及府前登場，6都市長中，除新北市長侯友宜未出席外，其餘5都市長皆出席，民眾黨主席柯文哲也出席，國民黨主席朱立倫則未到場。

第16任正副總統賴清德、蕭美琴就職典禮上午於總統府及府前舉行，6都市長僅侯友宜未出席，其他包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁皆出席。

蔣萬安與張善政比鄰而坐，兩人不時交頭接耳交換意見，席間，新竹市長高虹安也跑到蔣萬安旁邊，與蔣萬安、張善政聊天，氣氛輕鬆。坐在張善政左邊的則是黃偉哲與陳其邁，陳其邁不時拿出手機，拍下現場畫面，心情顯得相當愉快。

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國民黨方面，朱立倫未出席，國民黨立法院黨團日前定調不出席，不過上午國民黨立委謝衣鳯現身典禮現場引發關注，她是唯一出席的國民黨立委。至於民眾黨，柯文哲、民眾黨立委黃國昌、前立委吳欣盈等人都有到場。

此外，在典禮進行中，當將卸任的總統蔡英文在唱國歌時，現場觀禮的台灣基進黨主席王興煥，則是舉起台灣獨立旗幟，未與其他與會賓客一同起身唱國歌。（編輯：蘇志宗、楊蘭軒）1130520