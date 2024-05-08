國民黨提散會動議民進黨5連敗 柯建銘：國會已死民意會反撲

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（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。現場藍綠立委一度吵成一片，民進黨團總召柯建銘說，國會已死，民意會反撲。民進黨立委沈發惠反譏國民黨立委是領薪水來散會。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱曾於4月18日、4月22日、4月25日、5月6日擔任輪值召委，排審民進黨立法院黨團所提國會改革相關版本，但在國民黨立委提出散會動議並表決通過下，民進黨團版本未進入逐條審查階段。

今天會議開始時，國民黨立委羅智強程序發言提到，國民黨提出國會改革法案後，民進黨團要求開公聽會，後來也開了1場專題報告、3場公聽會，因此他也要求，要審民進黨團的國會改革法案前，要開1場專題報告、3場公聽會，否則今天就不用審。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨假開公聽會之名，行阻礙立法院審查之實，況且之前鍾佳濱開的2場公聽會，有討論到相關題目，希望今天進行逐條，案子出委員會後、在院會表決前，也可以開公聽會。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，國民黨版的國會改革法案是要幫執政黨清除害蟲、腐敗，但柯建銘只有政治算計與利益，而且民進黨把403地震災區災民踐踏在腳底下、啃人血饅頭，還在這大言不慚，因此今天的會議不用再開。傅崐萁拍桌說，今天就是浪費人民的時間。

傅崐萁語畢後，直言散會動議要優先處理，鍾佳濱說國民黨立委林思銘等人有提出散會動議，而民進黨立委范雲提出會議詢問並上台發言。傅崐萁再次說散會動議要優先處理、民進黨立委吳思瑤則喊國會不是耍流氓的地方，現場藍綠立委吵成一片。

立法院司法及法制委員會8日排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。圖為國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前左）席間與同黨立委交換意見。中央社記者裴禛攝 113年5月8日

針對散會動議表決結果，在場6名國民黨立委舉手支持、5名民進黨立委反對，因此通過散會動議。柯建銘表示，國會已死，民意會反撲。林思銘等人則要求開公聽會。

委員會散會後，民進黨團召開記者會，質疑「傅崐萁好大」，一拍桌就要散會。

柯建銘表示，今天被散會他不意外，鍾佳濱5次主持國會改革法案的會議，都遭受到相同命運，傅崐萁一拍桌國會就天搖地動，藍白為所欲為，要沒收哪個委員會就沒收哪個委員會，今天是立法史上最荒謬的一刻。

鍾佳濱說，今天再度證明，國民黨面對國會改革法案就是找藉口、不討論以及掩蓋扭曲，傅崐萁下令要散會，是因為外面有人交代，還是怕痛處被揭發嗎。

民進黨立委沈發惠說，司法及法制委員會這一個多月來就被國民黨散會5次，民進黨立委是領薪水要來開會，反觀國民黨立委則是領薪水來散會，而且台灣民眾黨現在不是關鍵少數，而是成為「傅隨組織」。

吳思瑤說，國民黨立委來開會是為了要提散會，而且傅崐萁今天拍桌、咆嘯，簡直把國會當成黑幫。（編輯：郭無患）1130508