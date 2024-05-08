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國民黨提散會動議民進黨5連敗 柯建銘：國會已死民意會反撲

2024/5/8 12:39（5/8 13:12 更新）
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立法院司法及法制委員會8日排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢通過；委員會散會後，民進黨立法院黨團開記者會指國民黨立法院黨團總召傅崐萁一拍桌國會就天搖地動，黨團總召柯建銘（右3）表示，國會已死，民意會反撲。中央社記者裴禛攝 113年5月8日
立法院司法及法制委員會8日排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢通過；委員會散會後，民進黨立法院黨團開記者會指國民黨立法院黨團總召傅崐萁一拍桌國會就天搖地動，黨團總召柯建銘（右3）表示，國會已死，民意會反撲。中央社記者裴禛攝 113年5月8日
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（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。現場藍綠立委一度吵成一片，民進黨團總召柯建銘說，國會已死，民意會反撲。民進黨立委沈發惠反譏國民黨立委是領薪水來散會。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱曾於4月18日、4月22日、4月25日、5月6日擔任輪值召委，排審民進黨立法院黨團所提國會改革相關版本，但在國民黨立委提出散會動議並表決通過下，民進黨團版本未進入逐條審查階段。

今天會議開始時，國民黨立委羅智強程序發言提到，國民黨提出國會改革法案後，民進黨團要求開公聽會，後來也開了1場專題報告、3場公聽會，因此他也要求，要審民進黨團的國會改革法案前，要開1場專題報告、3場公聽會，否則今天就不用審。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨假開公聽會之名，行阻礙立法院審查之實，況且之前鍾佳濱開的2場公聽會，有討論到相關題目，希望今天進行逐條，案子出委員會後、在院會表決前，也可以開公聽會。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，國民黨版的國會改革法案是要幫執政黨清除害蟲、腐敗，但柯建銘只有政治算計與利益，而且民進黨把403地震災區災民踐踏在腳底下、啃人血饅頭，還在這大言不慚，因此今天的會議不用再開。傅崐萁拍桌說，今天就是浪費人民的時間。

傅崐萁語畢後，直言散會動議要優先處理，鍾佳濱說國民黨立委林思銘等人有提出散會動議，而民進黨立委范雲提出會議詢問並上台發言。傅崐萁再次說散會動議要優先處理、民進黨立委吳思瑤則喊國會不是耍流氓的地方，現場藍綠立委吵成一片。

立法院司法及法制委員會8日排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。圖為國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前左）席間與同黨立委交換意見。中央社記者裴禛攝 113年5月8日
立法院司法及法制委員會8日排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。圖為國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前左）席間與同黨立委交換意見。中央社記者裴禛攝 113年5月8日

針對散會動議表決結果，在場6名國民黨立委舉手支持、5名民進黨立委反對，因此通過散會動議。柯建銘表示，國會已死，民意會反撲。林思銘等人則要求開公聽會。

委員會散會後，民進黨團召開記者會，質疑「傅崐萁好大」，一拍桌就要散會。

柯建銘表示，今天被散會他不意外，鍾佳濱5次主持國會改革法案的會議，都遭受到相同命運，傅崐萁一拍桌國會就天搖地動，藍白為所欲為，要沒收哪個委員會就沒收哪個委員會，今天是立法史上最荒謬的一刻。

鍾佳濱說，今天再度證明，國民黨面對國會改革法案就是找藉口、不討論以及掩蓋扭曲，傅崐萁下令要散會，是因為外面有人交代，還是怕痛處被揭發嗎。

民進黨立委沈發惠說，司法及法制委員會這一個多月來就被國民黨散會5次，民進黨立委是領薪水要來開會，反觀國民黨立委則是領薪水來散會，而且台灣民眾黨現在不是關鍵少數，而是成為「傅隨組織」。

吳思瑤說，國民黨立委來開會是為了要提散會，而且傅崐萁今天拍桌、咆嘯，簡直把國會當成黑幫。（編輯：郭無患）1130508

#柯建銘
#國會
#傅崐萁
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