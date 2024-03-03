不滿1200元以下交通違規不記點 路權團體不排除上街

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（中央社記者余曉涵台北3日電）不滿交通部規劃交通罰鍰新台幣1200元以下違規不記點等措施，多個行人路權團體今天不滿表示，若政府僅為安撫特定團體，犧牲全台用路人的性命，不排除再上街頭抗議。

為洗刷行人地獄惡名，交通新制去年6月30日上路，擴大違規記點及檢舉項目，包含路口、公車站10公尺內或併排違停都開罰並記點，1年內記12點吊照2個月、2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發計程車及貨車等職業駕駛等認為過於嚴苛，走上街頭抗議。

行政院預計7日提出草案，將提高部分違規罰鍰，但罰鍰上限在1200元以下的輕微交通違規不記點。此外，將要求改善行人道，縣市須將醫療院所、學校等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區。

交通部預計明天邀請職業駕駛團體、行人路權團體等召開座談會，對此，行人零死亡推動聯盟今天晚間發布聲明指出，罰緩1200元以下且有記點的違規樣態主要為「臨時併排停車」及「違規停車」，交通部指不妨礙交通安全，但這些違規都導致交通壅塞以及外側車道更多的事故風險，在沒有實體人行道的地方，更導致行人必須走上車道，產生速差極大的人車爭道。

行人零死亡推動聯盟指出，在處理細則第12條第1項第5款也已開放職業駕駛違規「上、下客貨」得勸導代替舉發，實在沒有理由再為違規開後門，因此，不應放寬道路交通管理處罰條例第55條及56條的記點制度外，罰鍰更應該提高。

行人零死亡推動聯盟說，願意再與交通部協商一定的緩衝期，但交通部應召開定期會議，讓民間可以追蹤成效以供檢討。

行人零死亡推動聯盟認為民眾的檢舉機制應維持，檢舉違規是對抗違規人心理的制衡機制，也是弱勢用路人自我救濟的最後手段。

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行人零死亡推動聯盟不滿指出，座談會通知在1日下午4時59分發出，會中路權團體與職業駕駛為4比8，這樣「突襲」的作為，目的是為了營造明天座談會的「民間共識」，以應付7日送交行政院會，對於抗議聲浪交差了事。

行人零死亡推動聯盟說，如果交通部的政客官僚仍是如此一意孤行、應付行事，忘卻去年820遊行公開的承諾，漠視一再突破新高的事故數，及去年仍高達3000多個因為錯誤政策而無辜橫死的用路人，僅為安撫特定團體，犧牲全台用路人的性命，行人路權團體不排除近期再次發起街頭抗爭行動。（編輯：唐聲揚）1130303