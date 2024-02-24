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租客遭冒領租屋補助 國土署：一定追究冒領人刑責

2024/2/24 12:23
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（中央社記者郭建伸台北24日電）有網友近日在網路論壇po文質疑房東利用個資冒領租屋補助。內政部國土管理署今天表示，個案疑似違法冒用他人資料，偽造不實租賃契約，詐領中央擴大租金補貼，一定追究相關冒領人的刑事責任。

有網友在網路論壇以「房東a走我的租屋補助」為題發文指出，她申請租屋補助一直沒有審核通過，經詢問後雖審核通過，但查詢卻發現補助款匯進房東戶頭，讓她超傻眼。

國土管理署今天透過新聞稿表示，經審查人員與這位疑似被房東利用個資的民眾聯繫查證後，已採取停止租金補貼撥款的因應措施，並循管道移送政風單位及法務部廉政署依法究辦，後續若查證屬實也將追回遭溢領補貼款項。

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國土管理署嚴正呼籲，請少數有心人士勿以身試法，並強調不容少數人使用卑劣手段，辜負政府照顧租屋族群的美意。國土署指出，若民眾如無租賃事實，千萬別犯法冒名詐領，讓自己後悔的事。

國土管理署提醒，租屋族只要符合申請條件且有租賃房屋之事實，皆可隨時提出申請，不再有一定期限內申請的限制，尤其是18歲剛成年的年輕租屋族，千萬要隨時留意自己的證件是否遭他人冒用或詐騙，也不要輕易信任可以多領租金補貼的詐騙話術。（編輯：郭無患）1130224

#法務部廉政署
#內政部國土管理署
#國土署
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