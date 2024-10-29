中和男子疑不滿遭漲租金 涉持長刀殺死女房東

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市中和區中山路某民宅今天上午發生命案，男子疑因房租遭漲等原因與女房東發生爭吵，男子涉持長達56公分的長刀刺死對方後向警方投案，警方詢問後將依殺人罪嫌送辦。

警方以訊息說明，張姓男子（67歲）今天上午10時許至警分局自首，他自稱在租屋處與房東發生爭執，疑負氣涉持刀將房東刺殺致死。

警方調查，張姓男子帶兒子向洪姓女房東（75歲）分租房間居住，由於同住常因噪音等問題發生爭吵，張男也因房租由每月新台幣6000元漲到9000元而心生不滿，今天上午再被洪女要求分擔電費等問題爆發口角衝突。

據了解，張男在爭吵過程中憤而要求退租，但疑因押金退還的問題喬不定及遭辱罵，張男涉持長達56公分長刀猛刺房東多刀致死。

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張男涉案後將沾染血跡的衣服脫掉，他先洗完澡及更衣後，才騎單車到中和警分局投案。警方到場查看，在廚房內發現洪女倒臥血泊中，明顯已無生命跡象，警方封鎖進行鑑識採證，展開偵辦。

警方表示，張男供稱涉案長刀是多年前在市場買的，並非預藏犯案。警詢後，警方將依殺人罪嫌將張男移送新北地檢署偵辦，同時通報新北市社會局安置張男的兒子。（編輯：戴光育）1131029