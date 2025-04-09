高捷R17站東側公辦都更 打造半導體A級商辦園區

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）配合台積電高雄P1廠今年量產、P2廠今年完工，捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，未來完工可提供A級商辦及員工住宅等使用，今天起公告招商至8月8日止。

台積電高雄P1廠目前幾近完工，將生產2奈米，力拚今年上半年正式量產，P2廠則預計今年完工，而針對P3至P5廠也接著籌設中，P4、P5都市計畫變更已在4月2日經市都委會審議通過，待環評完成後啟動建廠。

高雄市捷運局今天發布新聞稿指出，配合半導體、AI產業及相關供應商商辦需求，捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，今天起公告招商，8月8日截止投標。

捷運局表示，未來都更完工後，除可提供A級商辦及員工住宅讓半導體、AI產業進駐使用，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展。

捷運局指出，R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，距離台積電楠梓廠僅1.5公里，土地面積1萬3884平方公尺（4200坪），建蔽率50%、容積率300%，經劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積的1.5倍。

今年初，中油將依都市計畫規定完成土地移轉市府程序，並由捷運局依都市更新條例暨都市更新事業實施者公開評選辦法等規定，公開評選委託都市更新事業機構為實施者。

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捷運局表示，此案要求實施者至少設置室內面積6150坪A級商辦、產業作業面積室內600坪供半導體及科技產業進駐，市府分回室內面積至少5491坪的出租型企業安家宅，供半導體、AI產業員工租用。

此外，實施者另需興建立體連通廊道銜接基地至捷運R17世運站，總開發量體3.8萬坪（含車位），預估總投資金額達新台幣93億元。（編輯：陳仁華）1140409