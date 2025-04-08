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爭取高捷青線到鳳山車站 議員鍾易仲發動市民連署

2025/4/8 19:02
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）國民黨高市議員鍾易仲今天質詢時宣布發動「青線進鳳山車站」市民連署，爭取高雄捷運青線延伸至鳳山火車站。捷運局長吳嘉昌答詢表示，存在工程與營運方面挑戰，但仍在評估中。

高雄市議會今天進行交通部門業務質詢，鍾易仲質詢表示，將強力爭取捷運青線延伸至鳳山火車站，並建議在中崙設置高雄市立兒童樂園。

鍾易仲指出，若捷運未進入鳳山車站，將嚴重影響地方發展與「空中鳳城」招商，並當場宣布發動「青線進鳳山車站」市民連署，號召民眾督促捷運局調整規劃。

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鍾易仲說，鳳山火車站為高雄第3大車站，周邊「空中鳳城」開發案卻因人流不足導致多次流標。解決的方法「不是高鐵到鳳山，就是青線進鳳山」。吳嘉昌答詢表示，青線進站確實存在工程與營運方面的挑戰，但仍在評估討論中。

此外，鍾易仲也關切市府推動高雄市立兒童樂園進度。他指出，市長陳其邁同意兒童樂園的設置3條件「市區、捷運附近、面積10公頃以上」。他建議中崙產業園區為最佳地點，有20公頃可開發空間及捷運黃線，可促進地方繁榮。（編輯：郭諭儒）1140408

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