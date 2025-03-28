世界最美12個地鐵站 高捷美麗島站上榜

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）英國「每日郵報」（Daily Mail）選出全世界最美的12個地鐵站，高捷美麗島站上榜，文中形容美麗島站以「光之穹頂」聞名，也是全世界最大的玻璃藝術作品，呈現水、土、光、火等元素。

美麗島站再次因「光之穹頂」登上國際媒體，高雄捷運公司表示，光之穹頂是美麗島地下1樓穹頂大廳，由美國籍義大利視覺藝術家水仙大師（Maestro Narcissus Quagliata）操刀，歷時4年半設計完成。

位於新興區中山一路上的美麗島站是高捷紅線R10、橘線O5交會轉運站，走進車站內不管何時都有旅客駐足拍照，一旁也有公共鋼琴提供民眾借用，遊客不只可拍到美照，幸運的話還能聽到悅耳鋼琴演奏。

高捷公司表示，「光之穹頂」為全世界最大單件玻璃藝術，直徑達30公尺，面積660平方公尺。依創作主題分水、土、光、火四大區塊，並分16個小區塊、1252扇窗，每面窗有2至9片「窗面」，每面窗面有3至100片玻璃鑲嵌而成，整體用了4500片「窗面」。

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依設計理念，光之穹頂呈現「人的故事」，入口正中央的大圓柱，代表東方的陰和陽。藍色圓柱是陰，代表大海的包容；紅色圓柱是陽，代表赤熱的愛。美麗島站也是舉辦高捷各式活動的重要地點，一旁還有高捷商品館，以及墨凡美麗島商場。

「每日郵報」選出全球最美的12個地鐵站，7個位於歐洲，分別是英國倫敦、法國巴黎、義大利拿波里、葡萄牙里斯本，德國慕尼黑、瑞典斯德哥爾摩、匈牙利布達佩斯；亞洲則是台灣高雄、泰國曼谷、烏茲別克塔什干、中國成都；美洲則是洛杉磯。（編輯：孫承武）1140328